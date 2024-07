Addio a Nibio Greganti, l'ultimo partigiano di Senigallia: «Seppe immediatamente schierarsi dalla parte giusta della storia»

SENIGALLIA – Senigallia piange la scomparsa di Nibio Greganti, ultimo partigiano rimasto della città dalla ‘spiaggia di Velluto’.

Tra coloro che hanno voluto ricordare la persona c’è stato anche Maurizio Mangialardi, oggi consigliere regionale del Partito Democratico, ma che per 10 anni è stato sindaco di Senigallia: «Con la scomparsa di Nibio Greganti – inizia così il suo posto commemorativo su Facebook - Senigallia perde l’ultimo suo testimone di quella grande ed eroica pagina della nostra storia che vide una giovane generazione riscattare la dignità del Paese, umiliata e calpestata da vent’anni di fascismo. In quel lontano 1943, Nibio fu tra coloro che seppero immediatamente da che parte stare, schierandosi senza paure né tentennamenti dal lato giusto della Storia, contro l’occupante nazista e i suoi alleati fascisti, nonostante la consapevolezza dei sacrifici e dei dolori che quella scelta avrebbe comportato. La sua adesione alla Resistenza – prosegue così il post dell’ex primo cittadino -, che lo vide impegnato nei Gruppi d’azione patriottica di Marzocca, non fu dettata da odio o rancore, ma dal profondo amore per la libertà e la giustizia. Valori incisi nella Costituzione, di cui Nibbio, da autentico uomo di sinistra, è stato fiero custode per tutto l’arco della sua lunga vita. Personalmente – sottolinea sempre Mangialardi - è un dolore enorme, perché a lui mi legava un rapporto fatto di grande ammirazione e rispetto. Mi è stato a fianco fin dai miei primi esordi in politica e per me ha rappresentato un costante punto di riferimento, oltre che un esempio che ho sempre cercato di seguire e non deludere mai. Per anni abbiamo celebrato insieme la Festa della Liberazione: la sua immancabile presenza in prima fila e il sincero abbraccio al termine della cerimonia resteranno tra i ricordi più belli e commoventi della mia esperienza politica. Sento già il groppo in gola per quella sedia che il prossimo anno resterà inevitabilmente vuota. Ma noi, seppur un po’ più tristi, continueremo a esserci per tramandare alle generazioni più giovani le speranze e i sogni di chi, come Nibio, lottò per restituire all’Italia pace e democrazia. Sì, perché credo che sia proprio il racconto di queste storie a favorire lo sviluppo di quegli anticorpi necessari a difendere quelle conquiste che oggi, in diverse parti del mondo, tornano a essere in discussione sotto la minaccia di nuove guerre e nuovi soprusi. Ai figli Alberto e Alberta e ai suoi amati nipoti – conclude - vanno le mie più sentite condoglianze».

Anche Alleanza Verdi Sinistra ha voluto ricordare Greganti come uomo e partigiano: «“Le guerre, che siano rosse, nere o verdi, sono sempre una cosa terribile, perché a farle sono i poveretti, a morire sono i poveretti e chi le vuole si arricchisce e basta”. È solo una delle tante perle che il compagno Nibio ci ha lasciato nel corso di questi suoi lunghi anni di militanza. Partigiano, comunista, militante del Pci, è stato una presenza fondamentale nella costruzione del processo democratico di questa nostra città. La sua intera vita è stata la testimonianza della lotta per i diritti e la libertà, la lotta di chi crede alla costruzione di un’alternativa di vita migliore. Nibio, passato attraverso il ventennio, la guerra, la ricostruzione e la partecipazione alla vita politica della sua comunità, ne è stato la prova e ci ha lasciato idealmente il testimone nei tanti 25 Aprile passati insieme al monumento al partigiano. La sua – prosegue Avs - è un’eredità che raccogliamo, in questo periodo in cui di Nibio ne vorremmo avere mille e anche più, e la portiamo con noi, a guidarci nel mondo che verrà. Tanto lavoro c’è ancora da fare e tante lotte ancora ci aspettano. Bella ciao Compagno, il vento continua a fischiare».