“Azione professionale”, il Parco Zoo di Falconara premiato dal Rotary Club

Al Parco Zoo Falconara il premio ‘Azione Professionale’ 2021 del Rotary. La cerimonia ufficiale si è svolta martedì scorso, 26 ottobre, al ristorante Delle Rose di Marina di Montemarciano. Il riconoscimento è stato consegnato alla famiglia Palanca dai presidenti del Club di Falconara, Paolo Lovascio, e del Club Ancona Conero, Donatella Amodio.

Il premio è stato istituito nel 1999 su iniziativa dei presidenti Alfredo Mosconi e Mauro Bignami. Ogni anno viene assegnato ad un’azienda del territorio. E la scelta, in quest’occasione, è ricaduta sul grande giardino zoologico, fondato nel 1968, che trova dimora sulla collina di Barcaglione e rappresenta un’autentica eccellenza per le Marche. Sia per la capacità di attrarre turisti, sia soprattutto come luogo di studio, ricerca e centro didattico, conservazione delle molte specie di animali presenti e punto di riferimento per bambini e famiglie.

«Azione Professionale è un premio importante e sentito perché il Rotary lo conferisce ogni anno a chi ha saputo inserire, nella propria azione imprenditoriale, i valori fondanti della nostra associazione – riferiscono i presidenti Lovascio e Amodio -. I due club hanno lavorato insieme nell’ambito di una delle cinque vie d’azione del Rotary International, nota anche come regola d’oro, attraverso la quale si rafforzano e promuovono gli ideali del servire la comunità all’interno della propria sfera professionale e nell'osservanza dei principi etici. La famiglia Palanca, grazie alla realizzazione del Parco Zoo Falconara, rappresenta un esempio virtuoso di visione, competenza, impegno e professionalità, per questo meritevole del premio Azione Professionale».