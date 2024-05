Il Parco Zoo di Falconara "debutta" a Falcomics: attività e giochi sugli animali dei fumetti

FALCONARA MARITTIMA - Giochi e divertimento per tutti a Falcomics 2024 con le attività proposte dal Parco Zoo Falconara. Per la prima volta la struttura sarà presente alla nota manifestazione, in programma dal 24 al 26 maggio a Falconara, con uno stand in piazza Mazzini. Adulti e ragazzi potranno cimentarsi in un quiz sugli animali del mondo comics. Tre i livelli da superare, aumentando di volta in volta il grado di difficoltà. Solo i più preparati riusciranno ad arrivare alla fine e vincere un biglietto d’ingresso omaggio allo zoo. Per rendere il gioco ancora più divertente, la sfida è aperta a singoli e gruppi. I bambini riceveranno un gadget da portare a casa: un origami indovino sugli animali da costruire e colorare. A condurre le attività sarà lo staff didattico scientifico del Parco che mostrerà anche affascinanti reperti, come il cranio della zebra, del ghepardo e del mandrillo; l’uovo e le piume di struzzo; l’artiglio della tigre e le corna dello yak.

Lo stand sarà aperto al pubblico venerdì 24 dalle 14 alle 20, sabato 25 e domenica 26 dalle 11 alle 20. Tutti coloro che si fermeranno alla postazione riceveranno un buono sconto del 20% per l’acquisto online del biglietto d’ingresso allo zoo, valido fino al 2 giugno. Inoltre, il giardino zoologico marchigiano si trasformerà anche in un set fotografico per memorabili e insoliti scatti ai cosplayers.