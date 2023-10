57 libri sugli animali: il dono del Parco Zoo Falconara ai bimbi cardiopatici di Torrette e al servizio educativo "Le Capovolte"

FALCONARA (AN)- Volumi preziosi per arricchire scuole e ospedali, per regalare sorrisi, incuriosire, scoprire e promuovere la lettura. Il Parco Zoo Falconara ha donato 57 libri a tema animale al Comitato Genitori Bambini Cardiopatici dell’Ospedale regionale di Torrette e a “Le Capovolte”, servizio educativo per l’infanzia a Marina di Montemarciano. Dal 2017, infatti, partecipa al progetto nazionale di Giunti al Punto “Aiutaci a crescere. Regalaci un libro”, dedicato a bambini e ragazzi. Ogni volta il Parco Zoo sceglie una scuola diversa del territorio a cui regalare metà dei volumi acquistati, l’altra metà è destinata invece ai bambini del reparto Cardiochirurgia e Cardiologia Pediatrica e Congenita degli Ospedali Riuniti di Ancona.

Quest’anno sono stati donati libri per i bimbi nella fascia 0-3 delle più svariate tipologie: tattili, sonori, 3D, album da colorare e con stickers, volumi sulla sostenibilità ambientale. Tutti sono sugli animali: da quelli del bosco, a quelli della foresta, fino ai dinosauri e agli animali da proteggere. La donazione al Comitato Genitori Bambini Cardiopatici è avvenuta a luglio e i libri sono stati distribuiti dai cardiologi durante le visite dei bimbi negli ambulatori della cardiochirurgia e cardiologia pediatrica. Ad ottobre, invece, è stata la volta della consegna a “Le Capovolte”. Grande il ringraziamento per il bel gesto compiuto dal Parco Zoo Falconara.