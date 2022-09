Parco pubblico accanto alla scuola: «Da mesi latrina a cielo aperto e covo di spacciatori»

ANCONA - Parchetto di via Ragusa, una «latrina a cielo aperto» con rifiuti abbandonati da «gente anche malintenzionata». Situazione, dicono i residenti, che si ripete da mesi. La lettera aperta, arrivata in redazione, è stata scritta da un gruppo di cittadini che vivono in zona. Le reti di recinzione sono danneggiate da gente che, spiegano i residenti stessi, non si fanno problemi a bivaccare di notte nell’area verde. «In tarda serata vanno a spacciare o addirittura a drogarsi- spiega Fabio Mecarelli», portavoce dell’associazione anti degrado a cui si è rivolta una delegazione di cittadini della via.

La lettera