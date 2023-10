Parco Unicef verso la riqualificazione con i fondi di Cariverona

FALCONARA - Dalla Fondazione Cariverona arriva un finanziamento di 115mila euro per recuperare il parco Unicef e restituirlo ai naturali destinatari: i bambini di età compresa tra i due e i nove anni. E’ quanto prevede il progetto Giapu (giochiamo insieme al parco Unicef), che sarà realizzato in collaborazione con Legambiente, le scuole e le associazioni di volontariato che vorranno aderire per coinvolgere culture e generazioni diverse.

Giapu si muove in due direzioni. Il primo aspetto è il recupero strutturale, che prevede la riqualificazione fisica del parco: saranno installati una nuova recinzione e un nuovo cancello di ingresso, saranno rimosse le strutture non più utilizzabili, ripristinati i bagni pubblici, piantumati alberi ed essenze. Saranno inoltre recuperati i giochi esistenti e ne saranno installati nuovi, mentre i soggetti che aderiranno, insieme ai ragazzi delle scuole, realizzeranno pannelli decorativi su indicazione dei bambini stessi e verrà allestita una piccola biblioteca. Il secondo aspetto riguarda il calendario delle attività per riportare bambini e famiglie a rivivere il parco: è prevista l’organizzazione di feste a tema ambientale (come la Festa dell’Albero) e laboratori di educazione ambientale, oltre all’animazione rivolta ai più piccoli.

La predisposizione del progetto è stata preceduta da una analisi della popolazione e da un sopralluogo dei bambini stessi accompagnati dagli insegnanti.

Attualmente i bambini dai due ai nove anni residenti a Falconara sono circa 2mila e il progetto coinvolge anche le loro famiglie, per un target potenziale di oltre 5.500 persone. Il progetto prevede di coinvolgerle entro il 2025, termine temporale del cronoprogramma.

Quanto al sopralluogo dei bambini al parco Unicef, questo ha permesso ai più piccoli di visitare e osservato il parco, guidati da insegnanti e genitori. Questo ha permesso loro di esprimersi attraverso le risposte a un questionario, l’elaborazione di proposte, anche disegnando gli interventi previsti su una cartina.

«La riqualificazione del parco Unicef è un primo passo nel recupero complessivo dell’intera area – dice il sindaco Stefania Signorini –. Il Comune è impegnato nel reperimento di nuove risorse per rilanciare l’ex Tapioca, da ristrutturare per ricavarne spazi di intrattenimento e aggregazione riservati prevalentemente ai giovani, in modo da recuperare la sua vocazione originaria».

«Gli uffici sono impegnati a individuare vari canali di finanziamento attraverso la partecipazione a più bandi – aggiunge il vicesindaco Valentina Barchiesi, con delega all’Ambiente – . Questo finanziamento della Fondazione Cariverona ci permette di mettere i sicurezza il parco, ripristinare i bagni e arricchire l’area verde di giochi e attività, per permettere ai bambini e alle loro famiglie di tornare a viverlo e di diffondere l’educazione ambientale».