Parco giochi in piazza Malatesta: uno scempio nel cuore del centro città

ANCONA- Poteva essere un’oasi verde nel cuore della città, con tanti alberi, lontano dal caos. Un posto dove i bambini che abitano in centro potevano ritrovarsi e trascorrere qualche ora giocando e divertendosi, invece, il parco giochi in piazza Malatesta, sopra via Matteotti, è completamente abbandonato al degrado. L’area, che si trova circondata da palazzine e da alcune attività commerciali, sembra essere stata dimenticata e le pessime condizioni in cui trova da tanti, troppi anni, lo rendo un posto poco gradevole e non adatto ad essere frequentato dai più piccoli. La pavimentazione dell’area giochi è completamente staccata dal terreno, addirittura ci sono dei grandi buchi, probabilmente un tempo ospitavano dei giochi a molla. Le piastrelle antitrauma sono talmente ondeggianti che si rischia di inciampare o fare una storta. Le altalene sono vecchie e arrugginite, i pali che sostengono la struttura sono pieni di scritte volgari, la vernice scrostata; lo scivolo imbrattato. Per terra, soprattutto vicino alle panchine, è pieno di sigarette, sporcizia, bottiglie e rifiuti di ogni tipo. Il muretto della fontanella è rotto.

«Non mi piace portare mia figlia a giocare qui anche se è vicino a casa. I giochi sono vecchi, sporchi e rovinati. Per non parlare dello scivolo che, oltre ad essere rovinato, sembra essere anche pericoloso con una scala a pioli ripida e un vuoto tra l’ultimo gradino e la pedana di legno- racconta una mamma-.Spesso poi si incontrano persone poco raccomandabili. Anche se non proprio vicino per chi abita in centro storico, preferisco arrivare al parco giochi di piazza Diaz, sicuramente curato e con un tappeto antitrauma sistemato recentemente. Questa potrebbe essere una bellissima area verde, dispiace vederla abbandonata così, soprattutto dispiace che manchi questa attenzione per i bambini del centro. Altri parchi della città sono stati risistemati, perché questo no?». Piazza Malatesta potrebbe avere delle grandi potenzialità, invece anno dopo anno la situazione peggiora. Un intervento di riqualificazione da parte del Comune ormai non può più attendere: servono nuovi giochi e nuovi arredi, pulizia e decoro. Un vero peccato per l’unico parco giochi presente in centro.