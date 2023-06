Il Parco rimane senza tavolo e panche, i genitori dei bambini portano divano e poltrona

ANCONA- Tra un dondolio e l’altro sull’altalena, una rapida discesa dallo scivolo e un giro sul dondolo, i bambini si sarebbero potuti sedere nelle panche all’ombra e magari mangiare un panino appoggiandosi al tavolo. Al parco pubblico Fantasia, in via Fermo, zona Cappuccini, non è più possibile. Da febbraio scorso il tavolo da pic-nic con due panche di legno non c’è più. In quattro mesi non è stato sostituito con nulla e in questo periodo che il parco è maggiormente frequentato, alcuni genitori stanchi della situazione, hanno deciso di rimediare da soli. Hanno sistemato un divanetto e una poltroncina da giardino sotto l’ombra di un pino, così da potersi sedere mentre guardano i propri figli giocare. «Il tavolo è stato tolto a febbraio, con la precedente amministrazione comunale, e non è stato più riportato- dice una residente-. Un vero peccato perché era molto utilizzato. Inoltre, nel parco mancano anche diversi giochi, portati via alcuni anni fa, forse per manutenzione, e mai tornati indietro o sostituiti. Mi riferisco alla giostra e ai giochi a molla. Nel terreno ci sono ancora le buche di dove erano installati. Sono rimasti solo le altalene, lo scivolo e il dondolo. Chiediamo che il parco venga maggiormente considerato e curato».Il parco Fantasia è molto frequentato dai bambini della zona e si torva nelle immediate vicinanze di un asilo.

Altra questione riguarda l’erba alta, talmente alta da doversi fare largo tra spighe ed erbacce per raggiungere i giochi, praticamente invasi dalla vegetazione incolta. Problematica quella della manutenzione del verde che accomuna tutti i parchi pubblici cittadini e per la quale l’amministrazione sta intervendendo. Lo sfalcio dell'erba è già stato fatto alla Cittadella e a Posatora e man mano proseguirà anche in tutte le altre aree verdi.