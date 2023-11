Parco della Pace, viaggio tra sgambatoi improvvisati e barriere: "Giochi sostituiti? Ma qui non ci sono mai stati"

ANCONA - Giochi tolti perché vandalizzati? No, lì i giochi non ci sono mai stati. Anzi, forse è proprio il caso di metterceli insieme a delle panchine e a delle tavole che possano permettere anche agli anziani di zona di godere dle parco della Pace. Lo sostiene uno dei residenti del quartiere, Claudio Paolinelli, replicando agli interventi annunciati dal Comune. "Reti rotte? Una è qui- spiega Paolinelli indicando un buco all'interno della recinzione del campo da calcetto- sapete perché c'è? Perché la fontana è dall'altra parte del cancello, chiuso con un lucchetto, e i ragazzi hanno creato l'apertura per andare a bere". Il tema principale, secondo il residente. è quello della scarsa accessibilità. Il parco è praticamente diviso in "sezioni" a cui si accede da diversi ingressi: "Questo parco era stato dato in uso alla scuola elementare accanto, ma non viene usato se non alla fine dell'attività scolastica. Il parco non è fruibile, ha bisogno di tanta manutenzione, c'è un ramo caduto durante i temporali scorsi. C'è anche un problema di rispetto però. Nell'antiparco c'è un piccolo spazio usato dalle persone per far fare i bisogni ai cani, a volte chiudono il cancello e lasciano il cane sciolto. Il punto però è che lo sgambatoio c'è, solo che si entra da un'altra parte. Basterebbe che anche i residenti muovessero un po' le zampette. L'ex asilo accanto al parco è ora gestito da un'associazione per disabili. C'è uno stradello con un cancello che permetteva di accedere dalla struttura senza passare per la strada, ma è chiuso".