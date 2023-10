Parco della Pace, cominciati gli interventi di pulizia e manutenzione

ANCONA - E' in corso al Parco della Pace un intervento di pulizia e manutenzione dell'area. Dopo episodi di vandalismo che avevano deturpato gli arredi del parco e gli stessi giochi, l’Amministrazione comunale ha disposto una serie di opere per ripristinare i luoghi. Il magazzino comunale sta intervenendo con la ristrutturazione delle panchine in mattoni, oltre alla sistemazione delle balaustre lungo il perimetro del parco, alcune delle quali costituiscono anche lo schienale di alcune panchine. Al termine della ristrutturazione, balaustre e panchine saranno sottoposte a tinteggiatura. Nel frattempo gli operai stanno intervenendo anche per sistemare la recinzione del parco, danneggiata da alcuni buchi, oltre a provvedere alla manutenzione del cancello di accesso all'area verde.

Nel frattempo, AnconAmbiente ha provveduto al taglio dell'erba e alla pulizia accurata del parco. Terminate tutte le opere, saranno reinstallati i giochi per bambini che la direzione verde pubblico ha tolto momentaneamente dal parco per sottoporli a manutenzione, poiché erano stati oggetto di atti vandalici. «Il parco della Pace – afferma il vice sindaco e assessore alla sicurezza, Giovanni Zinni – era divenuto un luogo ambiguo, poco fruibile per le persone che percepivano insicurezza. Ora ripristinando il perimetro e con una presenza saltuaria di controllo da parte della Polizia Locale, vogliamo scoraggiare attività criminose o vandaliche, restituendo il parco ai residenti come peraltro richiesto dagli stessi cittadini».

«Con l’intervento che stiamo portando avanti – afferma l'assessore al verde, Daniele Berardinelli – consegneremo un parco di nuovo in ordine e fruibile soprattutto da parte dei più piccoli, che avranno modo di tornare ad utilizzare i giochi che erano stati vandalizzati e che l’Amministrazione reinstallerà una volta terminate le opere principali».