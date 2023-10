Parco del Conero, incontro per presentare le novità disciplinari del nuovo regolamento

“Progettare in un’area naturale protetta - Nuova disciplina del parco del Conero e coordinamento tra diverse professionalità”. Questo il tema dell’incontro organizzato dal Parco del Conero e dagli ordini professionali tecnici, fissato per giovedì 19 ottobre dalle ore 15 nella sala del Consiglio Comunale di Ancona, nel quale verranno presentate le novità disciplinari del nuovo regolamento del Parco del Conero. L’evento, che vuole essere sia formativo che informativo, sarà introdotto dai saluti del Sindaco di Ancona Daniele Silvetti, da Riccardo Picciafuoco, Presidente FF Ente Parco del Conero, Tommaso Moreschi per l’Ordine degli Architetti PPC Ancona, Camillo Pasqualini per il Collegio dei Geometri e un delegato per l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona.

Seguirà quindi l’intervento dal titolo “Novità disciplinari del Nuovo regolamento del Parco e relazioni con normativa di settore di competenza Comunale (DPR 380/01 d.lgs. 42/04)”, a cura Giacomo Circelli, Consigliere Parco del Conero, Ludovico Caravaggi Vivian P.O. tec istituzionale Parco del Conero. Quindi, lo stesso Ludovico Caravaggi Vivian e Marco Zannini, Direttore Parco del Conero relazioneranno sul tema “Progettazione-attuazione-valutazione del progetto in maniera interdisciplinare”. L’incontro verrà seguito dal dibattuto, al termine del quale verranno tratte le conclusioni sul tema. La partecipazione all’evento prevede una prenotazione obbligatoria via mail a urbanistica@parcodelconero.eu