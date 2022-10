Campo polivalente, nuovi arredi e giochi: il parco pubblico che verrà

FALCONARA - Un nuovo campo polivalente, giochi, un percorso sportivo e una nuova area fitness, nuovi arredi, un bocciodromo rinnovato e un incremento delle aree verdi: sono gli elementi della riqualificazione del parco Carletti, che prenderà il via domani, giovedì 20 ottobre, sulla base di un progetto dell’architetto Serena Marinelli. «I lavori che partiranno – dice l’assessore ai Lavori pubblici Valentina Barchiesi – sono frutto di un percorso condiviso: il progetto di massima iniziale ha tenuto conto delle richieste e delle osservazioni arrivate da residenti e frequentatori del parco, che nel giugno scorso erano stati chiamati a esprimersi durante una assemblea pubblica. L’obiettivo è stato quello rendere più accogliente e accessibile a tutti la grande area verde di circa 10mila metri quadri, che si sviluppa in uno dei poli sportivi più importanti di Falconara. Si procederà all’abbattimento delle barriere architettoniche, alla riqualificazione di strutture e giochi esistenti, alla ridefinizione dei percorsi interni in modo da incrementare le aree verdi e gli spazi di aggregazione». L’idea del progetto nasce dalla volontà dell’amministrazione comunale di rendere il parco un luogo per tutte le fasce d’età, un punto di riferimento per il quartiere e per la città, che contribuisca a consolidare l’identità comunitaria e che allo stesso tempo sia utilizzato da tutti anche negli anni a venire.

Per rendere l’area accessibile a chiunque saranno realizzate rampe per disabili in corrispondenza dei marciapiedi e sarà rifatto l’asfalto dei percorsi pedonali che delimitano la pista di pattinaggio, dove saranno rifatti anche i cordoli. La stessa pista di pattinaggio sarà convertita a campo polivalente, con una pavimentazione in resina colorata, specifica per gli impianti sportivi e saranno installate porte da calcetto. Una nuova pavimentazione in resina verrà realizzata poi nel bocciodromo, che sarà reso completamente fruibile grazie anche alla rimozione e allo smaltimento della struttura in ferro che lo delimita. Per il bocciodromo sarà ugualmente sostituita la recinzione. Sarà in resina colorata anche la nuova pavimentazione in corrispondenza dell’area circolare in cemento, dove saranno disegnati a terra gli ‘antichi giochi di strada’. Il tema del cerchio verrà poi proposto nelle aree giochi, in particolare in quella centrale, dove saranno rimosse le due strutture a torretta in legno e inseriti nuovi giochi come altalene e scivoli. Gran parte dei giochi, specie quelli della zona nord, sarà mantenuta viste le buone condizioni, dovute alla manutenzione periodica effettuata dall’amministrazione. Dove necessario sarà sostituita la pavimentazione antitrauma. La zona giochi a sud sarà convertita in area sportiva: saranno rimossi i giochi ammalorati e realizzata una nuova area fitness con l’inserimento di una struttura dedicata. La nuova pista pedonale e di pattinaggio, dove praticare anche jogging e corsa, sarà realizzata a ridosso dello stadio Roccheggiani: un percorso largo un metro e mezzo, asfaltato e delimitato con pittura specifica. Ci sarà un ampliamento di circa 130 metri quadri dell’area destinata a verde.

Gli arredi, sia le panchine che le postazioni picnic, saranno completamente sostituiti e le nuove panchine saranno sistemate in maniera più razionale. L’intenzione dell’amministrazione comunale, una volta completato questo primo intervento, è quella di procedere a un secondo stralcio di interventi, da progettare, che prevede l’arrivo di servizi igienici e di una nuova pista di pattinaggio.