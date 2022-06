Parco Carletti va riqualificato, la parola ai cittadini per idee e suggerimenti: convocata l'assemblea

FALCONARA - Riqualificare il parco Carletti per valorizzarne la funzione aggregativa, in modo da renderlo sempre più un luogo comunitario per tutte le fasce d’età e un punto di riferimento non solo del quartiere Stadio. E’ l’obiettivo del Comune di Falconara, che per martedì 14 giugno ha convocato un’assemblea pubblica aperta a tutti i cittadini, per raccoglierne idee e suggerimenti. L’incontro si svolgerà alle 18.30 al Circolo Leopardi di via dello Stadio 14/A e saranno presenti il sindaco Stefania Signorini, gli assessori Valentina Barchiesi, Romolo Cipolletti e Clemente Rossi, tecnici e progettisti. «Ritengo fondamentale coinvolgere i cittadini nella progettazione - dice il sindaco - come avvenuto anche per Falconara Alta. È importante il contributo di chi frequenta il parco, di chi vive l'ambiente che vogliamo riqualificare».

L’amministrazione comunale ha incaricato l’architetto Serena Marinelli, autore del restyling del Balcone del Golfo, di predisporre alcune idee progettuali per rilanciare la grande area verde e valorizzarne la funzione sociale, migliorarne l’aspetto estetico e quello urbanistico attraverso un potenziamento delle funzioni del parco. Le proposte saranno illustrate ai partecipanti per aprire un confronto sugli interventi da realizzare.

Le idee progettuali dell’architetto Marinelli hanno come obiettivi il rifacimento dei percorsi pedonali, l’ampliamento dell’area verde, l’abbattimento delle barriere architettoniche, la realizzazione di una nuova pavimentazione per la pista di pattinaggio, il restauro del muretto che costeggia il campetto, la sostituzione dei giochi e degli arredi in modo da uniformarli, l’allestimento di una nuova area dedicata al fitness, la realizzazione di una pista pedonale e la sistemazione del bocciodromo esistente.

Per realizzare gli interventi di riqualificazione del parco Carletti il Comune di Falconara ha già ottenuto un contributo di 50mila euro dalla Regione Marche, che si aggiungerà all’importante investimento a carico dell’ente.