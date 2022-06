Estate nel vivo, apre il parcheggio di Palombina con navetta per il mare

ANCONA - A partire da sabato 2 luglio sarà aperto come ogni anno il parcheggio di via Ricci a Palombina, dove sarà disponibile anche il bus navetta per la spiaggia. Il parking sarà aperto il sabato e la domenica dalle 8 alle 22 dal 2 luglio al 10 luglio e dal 27 agosto all'11 settembre, mentre dal 16 luglio al 21 agosto sarà aperto tutti i giorni con lo stesso orario.

«Ringraziamo la sensibilità di Ce.Di Marche – dice l'assessore Stefano Foresi – che anche quest'anno ci ha consentito di mantenere questo impegno che avevamo assunto per supportare l'accoglienza alla spiaggia di Palombina, soprattutto a vantaggio delle tante famiglie, dei tanti anziani e bambini che la frequentano».