"Uniti coloriamo il mondo", in 400 per riqualificare il parcheggio

FALCONARA - In quattrocento stamattina, 18 marzo, hanno risposto 'presente' all'appello di 'Uniti coloriamo il mondo', l'iniziativa organizzata da un artista falconarese, in collaborazione con il Comune, per riqualificare il parcheggio a gradoni di via VIII Marzo. Tantissimi soprattutto i bambini, che con i loro genitori hanno impugnato il pennello per tinteggiare le mura di contenimento dell'area di sosta, dove poi saranno applicati pannelli in plexiglas con raffigurati i volti di alcuni personaggi femminili simbolo del XX Secolo: Marilyn Monroe, Lady D, Raffaella Carrà e Frida Kahlo, che sono state riprodotte in stile popart. L'opera sarà un omaggio alla donna lungo la strada che ne celebra la giornata internazionale.

Nella mattinata di oggi a dare le prime pennellate c'era il sindaco e, durante tutto il periodo della realizzazione, a rimboccarsi le maniche ci sono stati e ci saranno anche atleti, musicisti, imprenditori di Falconara: gli istruttori della palestra Nueva Vida, i componenti della band Distillato Beat, il cantautore Wanny S King. Collaborano anche la gelateria Coccoverde e Simone Vannini, del risto-pub Il Covo Del Pirata.

A fornire il materiale per tinteggiare e i gadget donati ai partecipanti sono stati gli sponsor: Famar Edilizia di Falconara e Push & Pull di Chiaravalle. Ad aderire al progetto anche alcuni negozi di Palombina, Falconara e Castelferretti, che da lunedì 20 marzo a domenica 2 aprile esporranno in vetrina i volti di altre donne simbolo del '900, come Madre Teresa di Calcutta, Amy Winehouse, Rita Levi Montalcini, realizzati dallo stesso artista con il medesimo stile. I negozi sono Lory Boutique, gelateria Coccoverde, merceria Minardi, parrucchiere New Style, Mister No argenti, Costantino abbigliamento, ferramenta La Brugola, pasticceria caffetteria Tesoro, forno Taccalite (Castelferretti), pizzeria Le Ville (Castelferretti). Il progetto si concluderà domenica 2 aprile con l'inaugurazione dell'opera, che sarà festeggiata un evento a sorpresa. Tutte le 10 opere componenti la collezione “Uniti coloriamo il mondo” saranno inoltre esposte presso la galleria Nuova Casa Duemila, sita a Falconara in via Cairoli 17.