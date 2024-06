Parcheggio scambiatore per la spiaggia di Palombina: tutte le informazioni sul servizio navetta

ANCONA – Da questo weekend e fino al 30 settembre sarà operativo in via Levi a Palombina il parcheggio scambiatore con quasi un centinaio di posti auto a servizio dei frequentatori del litorale. Un servizio gratuito di navetta collegherà il parcheggio alla spiaggia. «Abbiamo attivato quest'anno un parcheggio più ampio rispetto al passato – spiega il vicesindaco e assessore alla Mobilità, Giovanni Zinni – con una maggiore offerta di spazi per la sosta. In questo modo evitiamo disagio ai residenti in zona, agevoliamo i frequentatori della spiaggia ma soprattutto per confidiamo di evitare episodi di sosta selvaggia lungo la Flaminia che possono anche pregiudicare la sicurezza della circolazione stradale. Pertanto invito i cittadini ad usufruire del parcheggio scambiatore che sarà attivo già dal prossimo weekend».

Il percorso

Il servizio navetta si svolge con queste modalità:

• da parcheggio ex Aethra / piazza di Collemarino / parcheggio vicino stadio comunale / parcheggio Palasport / ai punti di accesso alla spiaggia di Palombina nuova

Orari di servizio:

dalle 9 alle 12,30 e dalle 15 alle 19 con frequenza di corse ogni 30 min.

mattino: 9,00 / 9,30 / 10,00 / 10,30 / 11,00 / 11,30 / 12,00 /12,30

pomeriggio: 15,00 / 15,30 / 16,00 / 16,30 / 17,00 / 17,30 / 18,00 / 18,30 / 19,00

Il servizio verrà effettuato nei giorni:

Giugno: 29, 30.

Luglio: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28.

Agosto: 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18