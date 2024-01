Parcheggio San Martino, in consiglio si infiamma il dibattito. L'opposizione: «Si farà o no?»

ANCONA – La questione relativa al Parcheggio San Martino ha subito infiammato il dibattito politico nel corso del consiglio comunale odierno. Oggetto della disputa, il progetto relativo al park multipiano adiacente alla galleria, sul quale l’amministrazione sta valutando il piano di fattibilità suscitando la reazione dell’opposizione, che si è espressa mediante le interrogazioni presentate dai consiglieri Giacomo Petrelli e Susanna Dini. «Sindaco e giunta sembrerebbe siano già arrivati ad una decisione – l’affondo dei consiglieri – per la quale siamo a chiedere i motivi e le eventuali alternative ad un progetto con relativa realizzazione che era in carico a Mobilità&Parcheggi su iniziativa del comune nel 2018, e per cui si domanda se si procederà oppure no».

La risposta del vicesindaco Giovanni Zinni verte sui dubbi esternati in merito alla validità del progetto. «Una decisione definitiva, a questo proposito ancora non c’è. La valutazione definitiva di questa amministrazione verrà presa dopo l’adozione del Piano Urbano Mobilità Sostenibile, ferma restando la parte di lavoro già svolto, che ha determinato impegni da parte del Comune, ma anche l’onerosità di tale progetto sulla cui validità abbiamo espresso i nostri dubbi. La sfida che questo Comune vuole portare avanti è all’insegna della salute pubblica, della politica ambientale e della messa a terra della mobilità sostenibile, da qui anche l’intenzione di incentivare l’uso di mezzi alternativi all’auto privata ed incrementare i servizi navetta, garantendo comunque l’aumento dei posti auto in centro senza però sovraccaricare la circolazione delle macchine. Il Parcheggio San Martino andrebbe in questa direzione, ma a sollevare perplessità è la resa degli stalli. Non sono cose che si possono improvvisare – ha concluso Zinni – e sono allo studio soluzioni alternative sebbene tutto sia in subordine al Pums (Piano Urbano Mobilità Sostenibile), che contiamo di varare entro un mese e mezzo, ma il tema sarà affrontato in modo chiaro e definitivo».

La replica non si è fatta attendere, con l’opposizione che confida in un ripensamento da parte della giunta. «Sarebbe una fonte di denaro importante – la risposta di Petrelli e Dini – al pari del Parcheggio Stamira che ha costi elevati ma è sempre pieno. E sarebbe anche utile sul piano ambientale per via della vicinanza alla galleria e per i residenti, ai quali potrebbe essere destinata una quota dei posti e la sosta notturna. Un parcheggio in una zona che si sta riqualificando sarebbe quindi un’opera di elevato valore strategico, e speriamo che al di là delle dichiarazioni del sindaco Silvetti, che sono indirizzate alla non fattibilità del progetto, ci sia modo di rivedere le vostre posizioni».