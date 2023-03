Riqualificazione del parcheggio con i volti delle grandi donne, il comune "chiama" i cittadini: come partecipare al restyling

Sabato 18 marzo, dalle 10 alle 12, il progetto di riqualificazione del parcheggio a gradoni di via VIII Marzo si apre alla città: chiunque lo vorrà potrà partecipare alla tinteggiatura delle mura di contenimento, dove saranno poi installati pannelli in plexiglass con personaggi femminili divenuti icone a livello internazionale. L’iniziativa, dal titolo ‘Coloriamo il mondo’, è organizzata dall’artista Alberto Domesi in collaborazione con il Comune e grazie al contributo degli sponsor Famar di Falconara e Push & Pull di Chiaravalle.