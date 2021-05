Duomo, addio sosta selvaggia: nuove regole per i parcheggi

Il Comune di Ancona regolamenta e razionalizza l'uso dei parcheggi nell'area del duomo di San Ciriaco. Il provvedimento, che sarà efficace dal 3 giugno, risponde alla doppia esigenza di evitare soste improprie che possono essere di ostacolo alla libera circolazione dei mezzi all'interno del piazzale e, soprattutto, di rendere pienamente fruibile un bene artistico e storico, come la cattedrale, altamente rappresentativo dell'identità cittadina, come peraltro attestato anche nei recenti sondaggi con i cittadini e nelle interviste con gli stakeholders all'interno del piano di marketing turistico della città.

Si stabilisce dunque, nel dettaglio, l'istituzione del divieto di sosta per tutti i veicoli nel piazzale del duomo, aree antistanti e retrostanti la cattedrale, al di fuori degli appositi spazi individuati con segnaletica orizzontale. La sosta all'interno di questi ultimi spazi, 30 in totale, di cui 3 per i disabili, sarà consentita per una durata massima di 120 minuti, previa esposizione di disco orario. Questa mattina la squadra segnaletica del Comune ha provveduto alla installazione della segnaletica stradale, che rimarrà coperta fino all’entrata in vigore delle nuove regole.