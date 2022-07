Portonovo, i parcheggi ormai sono introvabili: domenica da 1300 auto nella Baia

ANCONA- Quando si parla di Portonovo da sold out, soprattutto nei weekend, esistono precisi dati a supporto della tesi. Nell’ultima domenica 17 luglio, ad esempio, sono state calcolate circa 1300 auto presenti nella Baia distribuite tra i parcheggi a monte e a valle che hanno reso impossibile la ricerca di un posto sin dalle prime ore del mattino. Delle 1300 presenze, circa 600 sono calcolate a valle tra parcheggi pubblici e privati mentre le restanti sono a monte. Mezzavalle, storicamente, resta la tappa più presa d’assalto per la bellezza delle spiagge soprattutto in questo periodo.

Un punto a favore è rappresentato dal servizio navette, molto utilizzato. Dalla mattina a mezzanotte sono tanti, e sempre pieni, i bus che compiono la tratta monte-valle e viceversa per il trasporto pubblico. L’unica criticità segnalata dagli operatori della Polizia Locale è il transito non controllato. Sono sempre troppe, infatti, le vetture che nonostante l’indicazione alla rotatoria del sold out decidono di scendere ugualmente provando a cercare parcheggio. Questa situazione ha dato vita ad alcuni congestionamenti che hanno richiesto l’intervento degli operatori degli parcheggi per evitare ingorghi.