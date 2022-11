Parcheggio dello stadio aperto a tutti? Il Consiglio comunale dice "no": «Preferiscono che rimanga per gli stanziali»

ANCONA - Il gruppo FdI ha presentato una mozione perché i cittadini potessero disporre del parcheggio dello Stadio Conero, chiedendo la mappatura e la segnaletica orizzontale per utilizzare a pieno tutta l'area. Proposta bocciata dalla maggioranza. «Hanno preferito mantenere l'area occupata da stanziali e non predisporre una mappatura che avrebbe riorganizzato il vasto parcheggio che dovrebbe essere invece a disposizione di tutti i tifosi di calcio e garantire i grandi eventi di musica e di spettacolo, come per i concerti di Vasco Rossi, Ultimo, ecc- commenta in una nota la consigliera comunale Maria Grazia De Angelis . Ancora una volta questa amministrazione affossa le potenzialità di Ancona».