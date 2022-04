Sosta con pagamento smart, approvata la convenzione: cosa cambia in città

JESI - Sarà introdotto presto anche a Jesi il sistema di pagamento smart per la sosta negli stalli blu. La Giunta comunale, nella sua ultima seduta, ha infatti approvato la convenzione che legherà JesiServizi e la Easypark Italia per servizi innovativi senza vincolo di esclusività. Ciò significa che altre società che offrono sistemi di pagamento on line potranno chiedere di essere ammesse al servizio. L’iniziativa punta a colmare il gap che si era registrato rispetto ad altre realtà, un ritardo legato esclusivamente agli atti amministrativi necessari per il passaggio del servizio della sosta a pagamento direttamente in capo alla società partecipata dal Comune. Scelta, questa, che coniuga la possibilità di svolgere un servizio in house e dunque sotto lo stretto controllo pubblico alla maggiore dinamicità che la società può avere rispetto all’ente locale nelle varie operazioni di natura tecnica e finanziaria.

Il parcheggio con pagamento potrà avvenire tramite app installata nel proprio smartphone e associata ad una carta di pagamento. Sarà possibile entro l’estate, un arco di tempo utile per posizionare i nuovi distributori di tagliandi per la sosta. Easypark Itralia si farà carico di arricchire l’infrastruttura con una adeguata comunicazione così da agevolare l’utenza e semplificare le procedure per parcheggiare in centro.