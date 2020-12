Parcheggi coperti: si entra gratis nei sabati prenatalizi

Parcheggi gratuiti in città anche sabato 12 e sabato 19 dicembre. Sarà possibile accedere senza pagare ai parcheggi Traiano, Cialdini, Umberto primo ed Archi, dalle 7 alle 22. Questi si aggiungono alle aperture straordinarie e gratuite già stabilite per i suddetti parcheggi, domenica 13 e domenica 20 dicembre, dalle 10 alle 21. L’iniziativa è resa possibile grazie alla collaborazione di Mobilità e parcheggi che ha deciso anche di scontare del 30 percento.Il costo della sosta sulle strisce blu per chi paga con leApp Mycicero e Telepass pay, dall’8 dicembre al 25 dicembre.

Tutto ciò intende favorire l’accesso ai centri commerciali naturali e ai negozi di vicinato, tenendo sempre ben presenti le misure e le cautele da adottare per prevenire il contagio da Covid-19. Inoltre, presso i parcheggi Traiano, Cialdini ed Archi sono esposti tre presepi realizzati dagli artisti napoletani che erano stati ospitati nel Natale 2018 ad Ancona per Bianconatale. «In un anno difficile per tutti, e anche Mobilità e parcheggi è stata duramente colpita dai diversi lockdown più o meno integrali - spiega l’Amministratore unico della società, Erminio Copparo - abbiamo comunque deciso di supportare il commercio del negozio “sottocasa”, con un ‘regalo’ per tutti gli automobilisti che useranno nel periodo natalizio Mycicero e Telepass Pay e con iniziative che favoriscano lo shopping in maniera sicura e conforme alle regole anti contagio che invitiamo tutti a rispettare giudiziosamente. Ringrazio My Cicero e Telepass per la collaborazione e la sensibilità dimostrata».