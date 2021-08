Centro, parcheggi off limits. Le proteste social: «Date il pass almeno ai lavoratori»

Impazzano sui social le proteste da parte dei cittadini anconetani contro le multe in alcune zone del centro per le soste irregolari. La richiesta principale è quella di dotare di apposito pass le persone che lavorano in loco

Non si placano sui social, nelle pagine “ritrovo”, le proteste da parte degli anconetani. In questo caso il bersaglio è orientato sulle multe per sosta irregolare che arrivano in alcune vie del centro città. I disagi maggiori riguardano, perlopiù, chi lavora in loco che spesso e volentieri non trova parcheggio in quanto non può beneficiare dei posteggi riservati con le strisce gialle e deve affidarsi alle sole strisce blu a pagamento.

La proposta che sta emergendo è quella di dotare chi lavora in centro, vista e considerata anche la presenza dell’Ospedale dei bambini “Salesi”, di apposito pass così da evitare lungaggini sia di mattina sia di pomeriggio. Si tratta di una vecchia battaglia con tanto di raccolte firme indirizzata al Comune di Ancona che però non hanno mai prodotto risultati. Che possa essere diversa la situazione in questo caso?