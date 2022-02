Zona Adriatico, caos parcheggi: «Ci saranno più posti residenti»

ANCONA - Quartiere Adriatico, parcheggi introvabili. A sollevare il caso in Consiglio comunale è stato Arnaldo Ippoliti (60100). «I residenti devono parcheggiare in posti diversi da quelli per cui hanno il permesso per poi spostare di nuovo le auto altrimenti si vedrebbero elevare delle multe. Sarebbe di aiuto spostare l’inizio di questi controlli almeno una mezz'ora».

«Per la zona del Guasco, centro e progressivamente anche quartiere Adriatico l’idea è quella di usare lo stesso criterio di via XXIX settembre, dove prima della messa in funzione della ciclabile sono stati installati dei posti aggiuntivi sotto Porta Pia- ha risposto l’assessore alle manutenzioni e sicurezza Stefano Foresi- anche in questo caso cercheremo di garantire un’adeguata riserva di posti ad uso esclusivo dei residenti disincentivando la lunga sosta dei non residenti. In pratica andremo a spostare la domanda di sosta prolungata oltre le 2 ore presso i parcheggi scambiatori, permettendo il parcheggio ai residenti e ai domiciliati».