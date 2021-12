L'abbonamento al parcheggio è "a premi": le promozioni di M&P

Mobilità e parcheggi (M&P) sta per lanciare l’operazione a premi “abbonamenti semestrali al parcheggio degli archi: più sostenibili e più premiati” ed ha concordato con il Comune di Ancona di inserire una serie di aperture gratuite nei fine settimana (Sabato e Domenica) precedenti le festività natalizie per agevolare lo shopping in centro e cercare di limitare i fenomeni di “sosta selvaggia”. «Ringrazio M&P per questo ulteriore impegno – afferma l'assessore alla viabilità, Stefano Foresi - volto a contribuire al rilancio della mobilità sostenibile e dello shopping in centro storico; la società lo fa sostenendo questo sforzo economico in piena autonomia e senza gravare sulle tasche degli automobilisti. Ritengo – conclude l'assessore Foresi – fondamentale l'utilizzo del parcheggio degli Archi per la sua posizione strategica, per i suoi numerosi posti auto e per il suo ruolo di parcheggio scambiatore con il bus ad un prezzo più che equo. Pertanto invito tutti gli automobilisti ad utilizzarlo per contribuire ad una mobilità più sostenibile».

L’operazione a premi

L'obiettivo è quello di incentivare la sottoscrizione di nuovi abbonamenti auto al parcheggio degli Archi di una durata di almeno sei mesi con pagamento anticipato. Gli abbonamenti semestrali scontati con pagamento anticipato esistono già dal 2007 ma davano luogo ad uno sconto limitato al 10% della tariffa totale. La nuova operazione a premi prevede che chi paga sei mesi anticipati, oltre al 10% di sconto già previsto ha anche diritto ad un mese in più completamente gratuito. Per esempio, l'abbonamento 8.00 – 21.00 feriali da € 40,00/mese PER SETTE MESI del valore di € 280,00 lo si potrà ottenere con soli € 216,00. Questa offerta irripetibile è da prendere al volo: sarà infatti valida solo fino al 31/05/2021. «La pandemia, ha colpito duramente tutti i settori economici compresi quello spettacolo, del cinema e della cultura in generale. Anche M&P dà il suo contributo al “Piano di ripresa e resilienza nazionale”: promuove la cultura, incentiva una mobilità sostenibile, sostiene la ripresa economica della città- scrive il Comune in una nota- in questa logica è stata lanciata l’operazione a premi per chi sottoscrive un “Abbonamento semestrale non rimborsabile” presso il parcheggio degli Archi: n. 100 biglietti/visioni (50 buoni in palio validi per due ingressi) per assistere alla proiezione di film presso il Cinema Azzurro o il Cinema Teatro Italia, fruibili in qualsiasi giorno ed orario, del valore commerciale unitario di € 12.00 euro iva inclusa e n. 50 buoni per acquisto di libri presso la libreria Fogola e la libreria Gulliver Mondadori Bookstore di Ancona utilizzabili entro il 31/12/2022 del valore commerciale unitario di € 24.00 euro iva inclusa, i quali saranno assegnati a scelta dell’abbonato e secondo la disponibilità residua».