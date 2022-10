Una targa per san Giovanni Paolo II ai piedi del Duomo

ANCONA - In occasione del 44° anniversario dell' omelia di inizio Pontificato (22 ottobre 1978) e della contestuale memoria liturgica di Karol Wojtyla- San Giovanni Paolo II, l'Amministrazione Comunale di Ancona, ha deciso di inaugurare nel Largo a lui dedicato ai piedi della Cattedrale di San Ciriaco una targa in marmo di Carrara realizzata in sua memoria. L'intento è quello di ricordare e valorizzare la figura e l'opera del Santo che visitò due volte il capoluogo marchigiano, in continuità con l'inaugurazione dello spazio sul colle Guasco a lui intitolato il 18 luglio 2020.

Sabato prossimo 22 ottobre, alle ore 12, la targa, collocata nei pressi della Statua bronzea dedicata al Pontefice, poi proclamato Santo, e donata alla città dall’Arcivescovo Emerito di Ancona – Osimo, il Cardinale Edoardo Menichelli, verrà scoperta dal Sindaco Valeria Mancinelli nel corso di una breve cerimonia con l'Arcivescovo Metropolita di Ancona - Osimo Angelo Spina .