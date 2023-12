Ai "sabati del Piano" c'è Paolo Notari: il volto di Unomattina per la kermesse al rione

ANCONA - Sarà il noto volto televisivo Paolo Notari a condurre "I sabati del Piano, un Quartiere mille colori", in calendario per il prossimo sabato 16 dicembre nello storico rione anconetano. La presentazione dell’evento, organizzato dall'Associazione culturale senza scopo di lucro “Ankon nostra”, è stata affidata al giornalista marchigiano inviato di “Unomattina in famiglia" Raiuno, “Full Contact” Raidue e Direttore Artistico di “Marchestorie”, il Festival dei Borghi della Regione Marche. Il programma prevede un mosaico variegato di eventi culturali, ludici e formativi, diffusi per tutto il quartiere.

Dalle 16,00 in poi, dopo l’apertura ufficiale presso la Sala grande dei Salesiani con saluti delle autorità e presentazione degli ospiti e dell'Associazione, tra cui Paola Giorgi, attrice e produttrice (Bottega Teatro Marche) e lo scrittore Alessandro Moscè, tutta la zona si animerà con laboratori creativi e proiezioni cinematografiche per i più piccini, esibizioni artistiche, interventi teatrali, intrattenimento per tutte le età (dai giochi da tavolo agli spettacoli di clownerie e l'immancabile appuntamento con Babbo Natale), approfondimenti culturali, mostre e tanta musica. Non mancheranno iniziative dedicate alla salute e agli stili di vita sani, con test gratuiti e punti informativi e momenti di riflessione e dialogo, per discutere di temi importanti come la salute mentale e la situazione delle donne in Afghanistan.

Degustazioni di prodotti locali, per riscoprire i sapori autentici del territorio in attesa del Natale, faranno da piacevole preludio a momenti di aggregazione nei locali del quartiere, dove sarà possibile assaporare aperitivi e cene in compagnia, all'insegna della buona compagnia e del divertimento condiviso. “invitiamo tutti i cittadini, i loro amici e familiari, a condividere con noi in questo evento colorato, per dimostrare insieme il nostro amore per Ancona e per questo storico quartiere“- sono le parole del Presidente di “Ankon nostra” Daniele Ballanti – “Ogni attività, ogni risata condivisa, ogni nota di musica, sarà un mattone per ricostituire un tessuto sociale e culturale che negli anni si è sfibrato e rischia lacerazioni definitive".

Il direttivo di “Ankon nostra” esprime un sincero ringraziamento a tutti i sostenitori, gli esercizi commerciali, le associazioni e gli ospiti che hanno reso possibile questa iniziativa: "Il sostegno dei tantissimi soggetti coinvolti è il cuore pulsante di questa festa. Grazie a tutti coloro che contribuiranno a rendere, almeno per un giorno, il nostro rione un luogo dove la solidarietà e la gioia di vivere si manifestano in ogni angolo". L’evento è aperto a tutti e ognuno, con la sua partecipazione alle iniziative, potrà contribuire attivamente a trasformare il quartiere del “Pià’” in un arcobaleno di esperienze ed emozioni. Per informazioni e prenotazioni è possibile visitare il sito e seguire gli aggiornamenti sui social media della manifestazione.