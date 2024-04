Il ciambellone diventa una ricetta gourmet (come un'opera d'arte). A lezione dal maestro Paolo Brunelli

Non c’è nulla di più casalingo del ciambellone. Un dolce che sa di colazioni in famiglia, merende con i bambini, una ricetta semplice e gustosa che mette sempre tutti d‘accordo. Diffusa in tutta Italia con una forte presenza nelle regioni del centro, la preparazione del ciambellone è alla portata di tutti. Bastano pochi ingredienti, reperibili facilmente e a poco prezzo: uova, farina, lievito, zucchero, latte e aromi come limone o vaniglia. Ma come rendere questa ricetta della mamma un dolce gourmet? In questo video di Italia Squisita il maestro pasticcere e gelatiere Paolo Brunelli ci offre due golose versioni: la ciambella col buco e il filone.

Il ciambellone di Paolo Brunelli, gelaterie e pasticcere a Senigallia

Tra i più grandi interpreti italiani in fatto di pasticceria e gelateria c’è sicuramente Paolo Brunelli. Marchigiano classe 1965, nato in provincia di Ancona, fin da subito si appassiona al mondo dei dolci. Specialmente al cioccolato che sarà poi un suo grande cavallo di battaglia. I suoi prodotti si possono trovare nel locale che porta il suo nome a Senigallia, aperto nel 2015 e punto di riferimento assoluto per chi ama il gelato di eccellenza. Una gelateria e cioccolateria che si distingue per la sperimentazione, l’estro, spingendosi verso direzioni non convenzionali. Come il gelato in tavoletta e i gusti gastronomici come quello alla carbonara, il gelato al fritto marchigiano e il gelato bianco di cui vi abbiamo già parlato. Un maestro di pasticceria che sa il fatto suo anche quando si parla di un semplice ciambellone. Nel video infatti ci mostra passo dopo passo come realizzare questa ricetta in chiave gastronomica. Aggiungendo uvetta e crema spalmabile alla nocciola, e con un unico grande protagonista: il liquore all'anice.