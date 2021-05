Onorificenze: Paola Togni nominata Cavaliere del lavoro

Paola Togni, presidente e amministratore delegato della Togni Spa, è stata nominata Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La 62enne è capo dell'impresa vitivinicola di famiglia nata negli anni Cinquanta e leader nel settore del beverage. La Togni entra in azienda negli anni '80 ricoprendo incarichi di crescente responsabilità nell’area amministrativa e finanziaria. Sotto la sua guida viene creata la holding per la gestione di tutte le partecipate del Gruppo e intensificato l’export. Le produzioni sono presenti in 48 Paesi con 9 marchi, tra cui “Rocca dei Forti” per gli spumanti, “Frasassi” e “Gocciablu” per le acque minerali e “Terza Rima” per la birra artigianale. Ha sviluppato la diversificazione delle attività con l’acquisizione del laboratorio artigianale di pasta fresca “Pasta San Vicino”. Opera con due sedi produttive e occupa 120 dipendenti. Oltre a lei il presidente Mattarella ha nominato Cavaliere anche l'ascolano Battista Faraotti, fondatore e amministratore unico della Fa.In.Plast Srl.

La nomina

Istituita nel 1901, l’onorificenza di Cavaliere del Lavoro viene conferita ogni anno in occasione della Festa della Repubblica a imprenditori italiani, che si sono distinti nei cinque settori dell’agricoltura, dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dell’attività creditizia e assicurativa. I requisiti necessari per essere insigniti dell’onorificenza sono l’aver operato nel proprio settore in via continuativa e per almeno vent’anni con autonoma responsabilità, e l’aver contribuito in modo rilevante, attraverso l’attività d’impresa, alla crescita economica, allo sviluppo sociale e all’innovazione. Particolare attenzione è posta ai valori che sono alla base dell’onorificenza: la specchiata condotta morale e civile, nel rispetto dei principi etici e della sostenibilità sociale, ambientale e di buona governance.