Menu a 3 euro, McDonald's presi d'assalto in tutta Italia: fila chilometrica alla Baraccola

ANCONA - McDonald's di tutta Italia letteralmente presi d'assalto: code chilometriche e clienti disposti a lunghe attese in strada. Il motivo? Un'offerta speciale. Valida solo un giorno: il 30 novembre. Gli irriducibili non hanno resistito e si sono precipitati per approfittare dei Winterdays e comprare un Cispy McBacon Menu Large a 3 euro. Sui social sono decine i video e le foto. Città diverse - da Nord a Sud - e stessa situazione: clienti ammassati in attesa di entrare e approfittare dello sconto. Non andava meglio ai McDrive, con le auto in coda per lunghissimi tratti. Non è stato da meno ad Ancona con centinaia di persone che hanno preso d'assalto il punto vendita alla Baraccola. Fila chilometrica e problemi alla circolazione per tutta la giornata. La promozione si ripeterà, con prodotti diversi ogni giorno, fino al 25 dicembre. Le code quindi potrebbero ripetersi. Sono centinaia intanto i commenti anche sulle pagine social della catena, tra chi esulta e chi invece segnala i disagi.