La storia delle contadine marchigiane e dei loro 1000 panettoni

L’Italia nel periodo natalizio si tappezza di piccole, medie e grandi competizioni che riguardano il panettone. Tra tantissima fuffa, in alcune di loro è possibile scovare delle vere chicche sul territorio: è il caso dell’azienda Agricola “Il Gentile Verde” guidata da Giuditta Mercurio e Agnese Podgornik che hanno vinto una competizione locale nella zona di Montefeltro, a Fermignano. In giuria un ospite d’eccezione: lo chef Mauro Uliassi. Il loro panettone è risultato il migliore tra i 14 presentati e, sorpresa, è stato cotto come tutti gli altri dell’azienda (1000 circa a stagione) nel forno a legna del podere dove le agricoltrici vivono. “Ma noi non siamo panificatrici” ci spiega Giuditta Mercurio.“

La storia, il grano e il pane del Gentil Verde nelle Marche

La loro storia è infatti quella di una coppia di Urbino, con alle spalle esperienze lavorative diverse. “Non siamo figlie d’arte” anticipa Giuditta, che faceva il tecnico radiologo, mentre Agnese lavorava in ambito artistico. Nel 2017 partono con 3 ettari di terreno in affitto. Poi acquistano nel 2018 un podere con 21 ettari di terra annessi. “Su una parte di terreno abbiamo costruito il nostro laboratorio di panificazione. Prima coltivavamo solo. Poi abbiamo cominciato anche a selezionare i nostri grani”. Certo, la parte agricola per loro è la base intorno alla quale si costruiscono altre cose. Da cinque anni organizzano un festival per due settimane ad agosto, Nel Verde, che unisce il cibo all’arte. A maggio poi ospiteranno Panoramika, un festival internazionale del pane.“

Il forno a legna, le fette biscottate ed i biscotti

La loro produzione di pane e qualche prodotto da forno è, volutamente, limitata. “Facciamo biscotti, non facciamo i cornetti” ci dice. Biscotti semplici, senza creme e cioccolato, che finiscono nei mercati contadini della loro zona. “Facciamo le fette biscottate, crackers, grissini e poco altro. Volevamo qualcosa a misura nostra che si prendesse anche cura della terra”. I panettoni sono arrivati grazie all’aiuto di un consulente nel 2021, usando il forno a legna che è stato edificato nell’annesso del podere che hanno comprato. Qui la cottura è molto complessa: “non li possiamo girare ad esempio, sappiamo che la temperatura deve essere perfetta”. Non è come avere un forno a gas insomma.“

