Il nuovo Panettone ha riaperto i battenti: sport e teatro nella struttura del Q2

Ha riaperto ufficialmente i battenti il Panettone, la rinnovata struttura del Q2 in via Maestri del Lavoro, che ospiterà sport, teatro e arte al suo interno. Dopo i lavori di ammodernamento, il campo da pallavolo potrà contare su una nuovissima tribuna da circa 400 spettatori. All’interno non solo sport con la palestra per il fitness (in particolare ginnastica e danza) e un teatro popolare multifunzionale che ha visto passare generazioni e generazioni.

L’intervento è costato circa 400mila euro alla Giunta che si è adoperata nel rifacimento del tetto, della controsoffittatura e delle travature in acciaio. Nei prossimi mesi si interverrà ancora per quel che concerne alcune parti di copertura che non sono state ancora sostituite. Interventi previsti anche per delle zone impiantistiche non ancora trattate.