Contro la violenza sulle donne: inaugurate due nuove panchine rosse

ANCONA - «Simbolo internazionale della consapevolezza della violenza contro le donne, nuove panchine rosse vestono Ancona da oggi, 8 marzo, come monito per combatterla ogni giorno, quella violenza- istituzioni e società civile insieme- coinvolgendo le nuove generazioni». Così questa mattina il Sindaco Valeria Mancinelli ha inaugurato due nuove panchine rosse in altrettante piazze frequentate da cittadini e studenti: piazza Don Minzoni e la piazzetta del quartiere Palombare.

Nella prima sede, «affiancata dall'assessore alle Politiche educative Tiziana Borini e dalla consigliera comunale Susanna Dini è stata accolta dalla rappresentante del Centro commerciale naturale di Corso Amendola, Angela Migliaccio ed ha incontrato una classe della vicina Scuola secondaria di primo grado “Pascoli”. Nella seconda, alle Palombare, erano presenti anche l'assessore alla Partecipazione democratica Stefano Foresi, rappresentanze sindacali e cittadini del quartiere». «Questa giornata internazionale della Donna – ha detto il Sindaco- la dedichiamo alle donne ucraine e alle donne russe che si oppongono alla guerra. A tutte le donne che resistono, lottano, non si arrendono».