La panchina diventa simbolo: «Donne, non abbiate paura. Neppure della politica»

Un’anonima panchina del parco di piazza Fontana diventa un messaggio contro la violenza sulle donne. A dipingerla di rosso sono stati oggi pomeriggio gli attivisti di Gioventu’ Nazionale Ancona (GUARDA IL VIDEO). La presidente provinciale, Angelica Lupacchini, ha voluto cogliere l’occasione anche per fare un appello alle donne, sempre meno impegnate in politica: «Non deve spaventare, è un modo per trovare riscatto e fa sì che una donna si senta davvero libera e prenda in mano le situazioni della vita ha detto la Lupacchini- Io non penso di essere una tigre bianca, che deve essere protetta da qualcosa o qualcuno. Ragioniamo sul concetto di quote rosa, ma non nascondiamoci dietro a queste così come nelle commissioni delle Pari opportunità.

I primi a prendere in mano pennello e barattolo di vernice sono stati il presidente provinciale, Angelica Lupacchini, e il vice Francesco Novelli. All’iniziativa hanno aderito anche Lorenzo Gabrielli, Flavia Esposito e Giorgia Bugaro. «Questa giornata va ricordata sempre, perché occorre una maggiore sensibilità sociale» ha proseguito la Lupacchini, il cui pensiero è andato alle donne costrette a vivere in casa con i propri aguzzini, a chi ha pagato il voler manifestare la propria femminilità, ma anche a chi non ha avuto il coraggio di denunciare le violenze subite. «Spesso le donne scelgono di portare avanti il benessere dei figli piuttosto che quello di loro stesse, perdendo anche la vita- continua la Lupacchini- Ci sono dei numeri a cui rivolgersi, ma anche delle chat per avere supporto. La burocrazia è lenta, ma qualcosa si sta muovendo. La legge è dalla nostra parte e voglio ringraziare quelle donne che sono riuscite a denunciare e stanno vivendo una vita nuova»