Violenza sulle donne: in piazza Cavour una nuova panchina rossa

ANCONA- Verrà inaugurata in città domani, 8 novembre, alle 17,30, una nuova panchina rossa per sensibilizzare la cittadinanza sul fenomeno della violenza sulle donne. La panchina è stata posizionata dall'Amministrazione comunale, su iniziativa dell'Assessorato alle Pari opportunità, nei pressi di piazza Cavour (di fronte alla rivendita di libri all'aperto) nell'ambito delle attività previste per il mese contro la violenza sulle donne. Sulla panchina, una targa che recita “La Violenza non è mai Amore. Non sei sola – chiama il 1522. Ancona, 8 novembre 2023. Assessorato alle Pari Opportunità – Comune di Ancona”. Questo presidio simbolico rientra negli obiettivi di mandato adottati dall'Amministrazione comunale e che dispongono di “valorizzare e supportare le azioni e le iniziative che promuovano la diffusione e la cultura della parità e il contrasto agli stereotipi di genere, alla base delle discriminazioni che le persone e, in particolare le donne, subiscono ancora oggi nella società”.

Mezz'ora prima, alle ore 17, prenderà forma da piazza Roma fino a piazza Cavour il corteo-fiaccolata organizzato con cadenza mensile dalla associazione Terza Via, parte attiva del Forum delle Donne. L'installazione della panchina rossa dà avvio alle iniziative sostenute dall'Amministrazione comunale con altri partner nel mese contro la violenza sulle donne (25 novembre la giornata simbolo). «Questa panchina, situata in un luogo caro agli anconetani, spazio di passaggio per cittadini e visitatori della nostra città – spiega l'assessore alle Pari Opportunità, Orlanda Latini – è un gesto concreto di sensibilizzazione per ciascuno. Un richiamo chiaro e preciso ad un impegno quotidiano contro la violenza sulle donne e contro la violenza di genere, in senso più ampio. Vogliamo così sottolineare che, il rispetto dell'altro diverso da sé, e in questo caso della figura della donna, deve essere un impegno condiviso che la nostra città e la società più in generale deve portare avanti ogni giorno». La cittadinanza è invitata a partecipare.