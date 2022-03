Da Dubai ad Apiro: l'influencer di Bollywood sceglie gli attrezzi Panatta

Il personal trainer delle star di Bollywood in visita all'azienda Panatta di Apiro, brand storico del fitness Made in Italy. Yasir Khan, personal trainer degli Emirati Arabi Uniti, a Dubai è stato definito, dall’importante quotidiano Khaleej Times, l’influencer degli influencers. «Khan - si legge nella nota - ha scelto le attrezzature Panatta per il suo nuovo centro fitness proprio a Dubai».

«Si tratta – ha esordito Yasir Khan – del più grande centro fitness del Golfo Persico, con una superficie di circa 15-20.000 metri quadri». Nonostante la sua giovane età, 33 anni «Yasir Khan vanta una quasi ventennale esperienza nel campo del fitness, tanto da aver ideato un programma che si chiama TYB (Trasform your body, trasforma il tuo corpo)». Prosegue: «Sono un autodidatta e su me stesso ho sperimentato che la più grande trasformazione deve avvenire nella propria mente. Se puoi pensarlo, puoi farlo, è il mio motto».

La scelta dei macchinari Panatta è avvenuta quasi naturalmente. Ha spigato Khan: «Dopo aver visionato molti brand quando online ho visto le attrezzature Panatta ho capito che era ciò che cercavo. Una sensazione che si è fatta ancora più forte quando sono arrivato in Italia ad Apiro e ho potuto conoscere personalmente la famiglia Panatta e le persone dello staff, e ho potuto toccare con mano la perfezione biomeccanica e l’alto grado di personalizzazione delle macchine». «Sono orgoglioso – ha concluso – di poter essere considerato un ambasciatore del brand Panatta nel Golfo». Panatta è a pieno titolo l’azienda del fitness “made in Italy” perché, anche se esporta in oltre 85 paesi, ha una sola fabbrica: ad Apiro. «E’ un onore – ha detto Edoardo Panatta, vice presidente di Panatta srl – poter collaborare con persone come Yasir Khan che sposano perfettamente la filosofia della nostra azienda».