Comuni "plastic free" entro il 2024: quattro dell'anconetano ci provano

Comuni plastic free entro il 2024. Osimo, Polverigi, Agugliano e Offagna proveranno a centrare il prestigioso traguardo. L' incontro si è tenuto nel tardo pomeriggio nel Palazzo Comunale di Osimo. Insieme al referente regionale Rodolfo Aji ed al suo vice Leonardo Puliti, erano presenti: Michela Glorio Assessore Comune di Osimo, Stefania Nasuti Assessore Comune di Offagna, Francesco Paolucci Assessore Comune di Polverigi, Antonietta Bramucci Assessore comune di Agugliano.

"Plastic Free ritiene che la collaborazione tra le istituzioni e i cittadini è alla base di un reale cambiamento per il bene del pianeta.

Osimo, Polverigi, Agugliano ed Offagna proveranno a presentare la loro candidatura per ottenere il premio dedicato ai Comuni nel 2024- si legge nella nota- il premio andrà solamente ai comuni che si saranno distinti nel 2023 adottando una serie di misure volte a migliorare il proprio territorio per il bene dell’ambiente e per il bene delle future generazioni." I criteri di valutazione si basano su 5 pilastri: lotta contro gli abbandoni illeciti, sensibilizzazione del territorio, collaborazione con la nostra associazione, gestione dei rifiuti urbani, attività virtuose realizzate. "Il riconoscimento ha come sempre una durata annuale e la premiazione si tiene all’interno di una location suggestiva dove avviene la consegna del trofeo e dell’attestato del livello virtuosità pari a 1, 2 o 3 tartarughe".