Estate in arrivo, Palombina si prepara: i primi ombrelloni apriranno a Pasqua

ANCONA- La stagione estiva si avvicina e con essa tutti i preparativi. Anche le spiagge di Palombina e Collemarino si apprestano a riaprire i battenti e, per questo motivo, questa mattina (7 aprile) si è tenuta la riunione tra la cooperativa bagnini e l’assessore del Comune di Ancona Stefano Foresi:

«Ci siamo incontrati ed è stata una riunione molto positiva – ha spiegato Foresi – Alcuni stabilimenti apriranno i battenti già a Pasqua, altri lo faranno il 1 maggio. Da parte nostra provvederemo alla pulizia dei sottopassaggi e al funzionamento degli ascensori. A tal proposito, quello del pontile “Romano” (il nome che indica lo stabilimento attiguo, ndr) per intendersi è già funzionante mentre dal 1 maggio lo sarà anche quello del ponte di legno all’inizio di Collemarino. Abbiamo sistemato la centralina e grazie agli operatori di AnconAmbiente interverremo anche sullo spiaggiato. Non mancherà il controllo delle docce, lo stralcio dell’erbaccia sia a mare sia in strada. Tutto è stato predisposto in modo corretto».

Sull’incremento e la conferma dei servizi per la cittadinanza: «Il bus navetta partirà da giugno e con esso anche un altro trasporto che partirà dai parcheggi e arriverà al centro di Collemarino e Palombina per prelevare quante più persone».