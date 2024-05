Palio di San Floriano, vietata la vendita di bevande e alimenti in contenitori di vetro e alluminio

JESI- In occasione del Palio di San Floriano, da oggi fino a domenica, in tutto il centro storico sarà vietata la somministrazione e la vendita, anche per asporto, di bevande e alimenti in contenitori di vetro e di alluminio di qualunque genere. Sono invece consentiti quelli di carta o plastica. Il divieto scatta ogni giorno a partire dalle ore 17. L’ordinanza sindacale intende tutelare la sicurezza urbana evitando episodi di vandalismo, abbandono a terra o lancio di recipienti e contenitori di vetro e di alluminio contro i passanti. Situazioni che potrebbero mettere in pericolo l’incolumità individuale. Il provvedimento riguarda indistintamente tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande, le attività commerciali in sede fissa e in forma ambulante, nonché le attività artigianali di produzione e vendita di beni alimentari operanti all’interno del perimetro delimitato da Costa del Montirozzo, Via Garibaldi, Via N. Sauro, Via Mura Occidentali, Via Pastrengo, Via San Martino, Via XV Settembre, Via Mazzini, Via Rosselli, Via Del Torrione, Via Acqua, Viale XXIV Maggio (tratto compreso fra Via Acqua e Via Setificio), Via Setificio.

È fatta salva la somministrazione ad avventori seduti ai tavoli all’interno dei pubblici esercizi e negli spazi esterni occupati con dehors in virtù di concessione annuale. Le bottiglie in plastica potranno essere vendute solo se aperte e prive del relativo tappo di chiusura. Nei medesimi orari e giorni del Palio, è disposto anche il divieto di introduzione all’interno del perimetro di svolgimento della manifestazione di bottiglie o altri contenitori in vetro o alluminio da parte di chiunque partecipi all’evento. I contravventori rischiano sanzioni fino a 50 euro a violazione.