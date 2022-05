Un Pre Palio di successo anticipa il ritorno della Scampanada de San Fiorà

JESI - Un Pre-palio di successo quello andato in scena lo scorso fine settimana. A partire dal Palio Teatrale svolto presso il Circolo Cittadino che ha decretato la vittoria del quartiere Santa Croce. Meravigliose scene si sono poi viste presso Porta Valle con il ritorno dei cavalli per la Gara Equestre tra quartieri, vittoria andata a Posterma. Un evento che ha suscitato stupore per la sua spettacolarità e si candida a tornare con maggior importanza nelle future edizioni. Tutto esaurito per la cena medievale alla taverna San Floriano e tanti visitatori al Torrione del Mezzogiorno, accolti dai Templari Cattolici d'Italia. Pienone anche ai laboratori storici realizzati dal Museo Federico II e durante la caccia al tesoro legata al progetto "C'era una volta un pezzo di legno". 8 scuole della Vallesina per un totale di 21 classi e 1500 legnetti disegnati dai bambini verrano, la notte tra il 3 e il 4 maggio, distribuiti nel centro storico jesino per poi essere casualmente scoperti nei giorni successivi dai visitatori.

Prima del Palio vero e proprio, domani, 4 maggio, dopo 2 anni di stop torna anche la Scampanada de San Fiorà con le classiche campanelle di coccio.

Il programma

ORE 9:00/18:00 - PIAZZA DELLA REPUBBLICA: Fiera di San Floriano a cura del Comune di Jesi;

ORE 17:00 - CATTEDRALE: Ritrovo dei bambini per la Scampanada de San Fiorà;

ORE 17:00 - CATTEDRALE: Benedizione delle campanelle;

ORE 17:30 - DALLA CATTEDRALE ALLA CHIESA SAN NICOLÒ: Corteo delle campanelle accompagnato dal gruppo

Tamburi Junior, San Floriano e il diavolo con la collaborazione delle Ludoteca “La Girandola” di Jesi;

ORE 17:30 - CHIESA SAN NICOLÒ: Apertura banchetto delle pigotte medievali a cura dell’Unicef Jesi;

ORE 18:00 - CHIESA SAN NICOLÒ: Arrivo del corteo delle campanelle e rappresentazione della Leggenda di San

Floriano e il diavolo;

ORE 18:15 - CHIESA SAN NICOLÒ: “Concertino di Musica Antica con brani che vanno dal Gregoriano allo Spirituale”

Scuola Media “Lorenzini” dell’ Istituto S.Francesco. A cura del Prof. Luciano Merli;

ORE 18.30 - Santa Messa del Vescovo per il patrono.