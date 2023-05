Palio di San Floriano, in arrivo 25 bancarelle per animare Jesi

JESI - Sono 25 le bancarelle che animeranno per l’intera giornata di domani, giovedì 4 maggio, il centro cittadino in occasione della festa di San Floriano, compatrono di Jesi. Saranno dislocate in Piazza della Repubblica e all’inizio di Corso Matteotti fino all’incrocio con Via Mazzini. Oltre a quelle degli artigiani che proporranno le immancabili campanelle - simbolo della festa in ricordo della vittoria di San Floriano nella corsa contro il diavolo e l’arrivo festoso a Jesi - vi saranno gli stand di prodotti agroalimentari del territorio e di quelli legati al commercio al dettaglio. Le bancarelle resteranno aperte dalle 8.30 e fino alle ore 19, con un’ampia fascia oraria, dunque, in grado di permettere a tutti di fare un salto in centro e respirare l’atmosfera di festa, preludio alle tante iniziative in programma poi fino al 10 maggio con il ritorno a pieno regime del Palio di San Floriano.