Palazzo Pianetti, ciak si gira: a Jesi le riprese del film di Siani e Pieraccioni

JESI - Giornata di riprese a Jesi per la troupe di "Io e te dobbiamo parlare", film che uscirà nelle sale a natale e che vedrà come protagonisti Alessandro Siani (il quale firmerà anche la regia) e Leonardo Pieraccioni. La location individuata è stata Palazzo Pianetti: in particolare, il set è stato allestito per riprednere lo scalone monumentale del Palazzo, la prima sala lottesca, la sala dei vasi della farmacia e ovviamente la splendida galleria rococò. Sarà programmata per venerdì prossimo una seconda giornata di "girato" nella città leoncella: stavolta l'area scelta sarà quella del tiro a segno in via Ricci.