Palazzo Campana, una prestigiosa risorsa per il territorio protagonista al Tg2 Weekend

Ancora una presenza di prestigio nei media nazionali per l’Istituto Campana per l'Istruzione Permanente di Osimo, protagonista al tg2 nella rubrica Weekend, dopo aver già avuto la ribalta nazionale con Sky e Rainews 24. Sempre più protagonista l'istituto, quindi, a cui nel servizio della Rai è stato riconosciuto il valore di polo culturale dove vengono organizzati eventi di portata nazionale. Il servizio del Tg 2 Weekend ha ripercorso la storia del Palazzo ricordandone le diverse funzioni svolte nel tempo sino a quelle odierne, illustrate dalla Presidente Gilberta Giacchetti intervistata nella biblioteca storica dell'edificio. La Presidente Giacchetti ha poi sottolineato anche il ruolo di alta formazione che viene svolto dall'Istituto che ospita periodicamente eventi ed iniziative come mostre e convegni. Nel servizio sono state evidenziate le innumervoli bellezze dell'Istituto, dalla stessa biblioteca storica contenente circa 16mila volumi al Teatrino, dalla Cappella privata ai cortili interni rimarcando infine la preziosità rappresentata dalle Grotte Ipogee. Insomma un'altra ribalta nazionale per l'Istituto e per il ruolo di risorsa fondamentale che esso rappresenta per l'intero territorio.