Lavori in corso: niente energia elettrica in Comune

FALCONARA - Interruzione dell’elettricità a Palazzo Bianchi. «A causa di un distacco deciso dalla società per la fornitura di energia elettrica - si legge nella nota Telegram del Comune - per eseguire lavori sulla rete, nella giornata di domani 22 marzo non sarà garantita l’attività di Servizi sociali, Sport e Scuola».

Resta garantita «l’attività della Polizia locale che, in caso di disservizi della linea telefonica, può essere contattata al numero 3371237909».