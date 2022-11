Terremoto, oltre 400 le verifiche dei Vigili del fuoco: ad Ancona un altro edificio inagibile

ANCONA - Prosegue l’attività dei Vigili del fuoco per verifiche di stabilità e sopralluoghi tecnici su edifici e strutture. Oltre 400 interventi svolti tra Ancona e Pesaro a seguito del terremoto del 9 novembre scorso. Oggi sono stati tre gli edifici resi inagibili di cui uno in Ancona in via Circonvallazione. Gli altri due fanno parte di alcuni padiglioni dell’Ospedale di Fano, dove è stato interdetto l’accesso.