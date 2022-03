Palaveneto, un restyling da sei milioni: stabilita la road map dei lavori

Si viaggia spediti sul tema del rinnovamento degli impianti sportivi ad Ancona. Dopo il Dorico, che in questi giorni sta vedendo la demolizione della propria gradinata (al posto della quale sorgeranno due campi da tennis e uno da padel), tocca anche al Palaveneto rifarsi il trucco. E se lo rifarà con un ricco finanziamento da 6 milioni di euro grazie al Piano per la rigenerazione urbana di cui beneficerà l’amministrazione comunale. Il nuovo palazzetto sarà pronto entro il 2026 ma gli step dovranno essere rigorosamente rispettati pena il decadimento dei finanziamenti. Il progetto finale racconta di un centro polifunzionale con parquet 40x20 in grado di ospitare varie discipline.

Scendendo nel tecnico, entro giugno 2023 andranno assegnati i lavori ed entro dicembre 2024 liquidato almeno il 30% degli stati d’avanzamento. L’opera dovrà concludersi entro il 31 marzo 2026.