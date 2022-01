Palaveneto, nuova vita: sei milioni pronti per il restyling dello storico palas

Sempre caldo il tema dei lavori pubblici connessi agli impianti sportivi sul territorio anconetano. Il Comune di Ancona, tra i vari progetti, beneficerà anche di sei milioni di euro (in arrivo da Roma insieme ad altri fondi) per il restyling del Palaveneto. Lo storico palazzetto di via Veneto, in pieno centro, è chiuso da due anni e si trova attualmente in uno stato di degrado.

Non appena partiranno i lavori, e i tempi non dovrebbero essere lunghi (si attende il responso della vulnerabilità sismica eseguita tempo fa nell’impianto), verrà riqualificata l’intera area a cominciare dalla rimozione della copertura in amianto. Il nuovo Palaveneto sarà un supporto determinante per l’intera area, a cominciare dalle vicine scuole che potranno così beneficiarne.