Cinquecento anni della pala Gozzi: tre chiese si illuminano della magia di Tiziano

Una splendida videoproiezione sulle facciate di tre chiese storiche della città per celebrare i 500 anni della Pala Gozzi di Tiziano. E' l'iniziativa che prende il via domani, venerdì18 dicembre, il 19 e il 22 dicembre: seguendo la linea che dal mare conduce al Duomo, tre edifici ecclesiastici di Ancona si illumineranno grazie alle proiezioni realizzate dalla Stark. Le immagini rimarranno visibili fino al 17 gennaio nei tre siti, dalle 16,00 alle 22,00.

L'evento si inserisce all'interno delle iniziative dedicate ai 500 anni della Pala Gozzi, iniziative che si svolgono on line e che coinvolgono Mira, la rete del musei di Ancona, la cooperativa le Macchine Celibi, e figure di rilievo della cultura storico artistica italiana come Carlo Giantomassi e Stefano Zuffi. Le proiezioni interesseranno la chiesa del Sacramento in piazza della Repubblica, la chiesa di San Domenico in piazza del Plebiscito e la chiesa dei Santi Pellegrino e Teresa in piazza del Senato, punteggiando il percorso che collega i musei cittadini. «Non è tanto lo stupore per queste bellissime proiezioni che vogliamo sottolineare - dichiara l'assessore Marasca - quanto il desiderio dell'opera d'arte di uscire dal museo temporaneamente chiuso per avvicinarsi alle persone, per portare loro il suo saluto e concedersi, anche se in una riproduzione, in attesa di poterlo fare dal vivo».