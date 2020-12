Pala Gozzi, il calendario di appuntamenti per celebrare i 500 anni del capolavoro

Mercoledì 2 dicembre alle 18,00 al via la presentazione dell'assessore alla cultura Paolo Marasca e nelle prossime settimane sono previsti video di approfondimento per conoscere ogni dettaglio dell'opera veneziana.

Ecco il calendario:

Mercoledì e venerdì alle ore 18,00 prende il via l'evento Cinquecento volte la Pala Gozzi visibile sulla pagina facebook della Pinacoteca, sul sito e su Instagram. In occasione dei 500 anni della Pala Gozzi, capolavoro di Tiziano conservato nella Pinacoteca Civica “F. Podesti”, si partirà alla scoperta degli aspetti più particolari di questa grandiosa composizione.



Sabato 5 novembre alle ore 10,15 al via Maison petit in diretta su Meet. In Pinacoteca c'è un dipinto molto importante che quest'anno compie 500 anni, la Pala Gozzi di Tiziano Vecellio! In suo onore alcuni incontri per scoprirne ogni segreto. In questo appuntamento alleneremo il senso del tatto! Andremo a conoscere alcune sculture presenti in Pinacoteca e scopriremo il mestiere dello scultore. Poi scopriremo alcuni dettagli dell'opera di Tiziano per provarli a riprodurre con le mani. Per partecipare Iscriversi inviando una mail oppure telefonando al numero 331/1604631. Infine la kermesse si chiude domenica 6 novembre alle ore 16,00 con la visita virtuale alla mostra Letizia Battaglia. Storie di Strada.